Jasmin RAJOELINA

A l'écoute des opportunités

Vingt et cinq années dans le milieu de la santé. Background scientifique complété par une formation en informatique et en qualité.



Mes projets :



Chef de projet – Responsable d’applications

Recueillir les besoins. Écrire le cahier des charges. Établir les plans projet : organisation, rôles et responsabilités, calendrier, instances de pilotage et de suivi du projet. Coordonner les travaux de l’ensemble des acteurs internes/externes. Définir la stratégie de recette. Organiser et (faire) procéder aux qualifications et recettes (qualification technique, recette fonctionnelle, recette métier, VABF, VSR …). Déploiement et activités de support.

Prescription des médicaments, soins et pharmacie. Dossiers patients. Gestion des temps et planification. Logiciel de gestion des Labm. Logiciel de Traçabilité de transfusion sanguine.



Diriger un centre/projet, veiller à son fonctionnement et à sa réussite.

Encadrer et gérer la compétence du personnel. Assurer le développement, la gestion et le contrôle du travail d’une équipe. Construire une relation durable et rentable avec la clientèle. Assurer l’atteinte des objectifs fixés par la direction. Aider dans sa démarche dans la mise en place ou la pérennisation du système qualité.



C'est la compilation de toute mon expérience. Management opérationnel, cinq ans de pratique en Labm, formation en qualité (Master en Qualité) et une longue expérience dans le SI de la santé.





Mes compétences :

Qualité

Ressources humaines

Santé

Biochimie