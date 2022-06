Jason FRANCO MARQUES

Au stade de la conception ou de l'exécution :

- Dimensionnement et élaboration de plans/détails de coffrage et de ferraillage d'ouvrages en béton armée.

- Réalisation d'études sismiques et notes de calculs des bâtiments.

- Modélisation de maquettes numériques béton armée en coffrage et ferraillage à l'aide du logiciel Allplan.