J'ai toujours été attiré par les nouvelles technologies et internet : de ma première console de jeu vidéo, mon premier PC sur Windows 98 jusqu'à mon premier smartphone.



C'est après l'obtention de mon BTS en Communication que j'ai choisi de m'orienter vers les métiers de l'Internet en intégrant l'ECITV (École d'Internet et de Télévision) dans le but d'acquérir les compétences et connaissances qui me permettront de m'épanouir dans mon futur emploi.



Je suis actuellement à la recherche d’un CDI ou CDD pour un poste de Social Media Manager ou Community Manager dans des secteurs tels que la bande dessinée, le jeu vidéo ou le tourisme.



Dynamique, curieux et polyvalent, je suis sûr que mon profil saura retenir votre attention.

Vous trouverez toutes les informations sur mon profil et mon parcours sur mon site internet :

www.jason-pluquet.com



Mes compétences :

Graphisme

Langages Web

Rédaction web

Google Adwords

Adobe Creative Suite

Social media