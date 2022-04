Je Suis DISPONIBLE

Bonjour,



Vous avez déjà entendu des dégât du feu corporels et matériels.



Installation Rapide en 30 minutes.

Installation Sans fil qui ne touche au coté esthétique de votre maison et pas d'encombrement.

Détecter la fuite de gaz avant que ça soit un feu.

Détecter un feu avant que ça soit une catastrophe.

Prix raisonnable et qui vaut le coup: 300 DH seulement pour ( Un détecteur de fumée et gaz + Installation + Test ).

C'est le confort.



NB: offre pour les particuliers.



Contactez : 06 26 648 770



