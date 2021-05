Jean ANGIUS

Je suis magnétiseur de tradition familiale (ma mère était guérisseuse). Nous avons été deux dans la famille à reprendre le flambeau. Actuellement, j'exerce en Seine et Marne près de Provins.

Je suis titulaire d'un master en gestion des émotions, du stress et de la prévention des risques psychosociaux et d'un diplôme en sophrologie.



Je suis spécialisé dans les thérapies brèves.

Formateur en PNL, en Magnétisme et en relations thérapeutiques.



Mes compétences :

Psychopraticien

Magnétisme massage relaxation

Master en gestion des émotions & du stress

Master en gestion des risques psychosociaux

Certifié Cohérence cardiaque & émotionnelle

Diplôme en sophrologie

Hipnothérapeute