Frédérique Sandra MARCHAND

Http://www.alphapsynergie-solupsy.com RELATION D' AIDE + COACHING et Techniques Alternatives

FORTE de mes diverses competences et experiences professionnelles:IL m' est apparu Comme une evidence de re-inventer aujourd'hui l' Agence Matrimoniale sur mesure:

Voici donc un concept novateur

http://www.Loveo-rencontre.com

La Vocation ne s'est pas imposée à moi par hasard:

Les coïncidences sont les alibis du Bon Dieu disait Cocteau...

C'est une initiation continue sérieuse, EFFICACE ET SURPRENANTE mais toujours perfectible, que je vous propose

SANS JAMAIS ME SUBSTITUER A LA MEDECINE

mon cheminement m'a conduit par souci d'éthique à compléter mon ressenti de formations pluri-disciplinaires:

*HYPNOSE ERICKSONIENNE :Consultation Strictement Individuelle

Ce processus proche du sommeil permet de mobiliser l'inconscient et de vous faire atteindre vos objectifs sans que RIEN de contraire à l' Ethique ne puisse s'exercer ;

puisque durant cet état vous n' êtes pas endormi,

A votre Demande JE SUPPRIME votre Problème pour rétablir votre équilibre:

ARRËT TABAC, addictions, TOC, Phobies, Gestion du Stress:dépression, Deuil, burnt-Out

PERTE DE POIDS avec régulation des Troubles Alimentaires:Grignotage, boulimie, hyperphagie, night eating, Anorexie.

Troubles intimes Hommes, Femmes:Approche de Sexothérapie

Préparation et Réussite aux examens

STIMULATION DES POINTS DE KNAP:EN CABINET EXCLUSIVEMENT

pour HARMONISER l'organisme et rajeunir ses diverses fonctions vitales.

MAGNETISME CURATIF AVEC carte de Fidélité :EN CABINET A DOMICILE, A DISTANCE SUR PHOTO

Radiesthésie, revitalisation, Prière thérapeutique:

un coeur des mainsET DES COMPETENCES pour dissiper souffrance et bleus à l'âme

*Thermothérapie Hot Stones & marbres froids pour une harmonisation et une relaxation subtile du Corps et de l' Esprit.

Enfin formée au Conseil Conjugal je propose des week-end inédits de ressourcement orientation coaching sentimental:

reconnection à Soi, approche sexo-thérapie+ RELOOKING

tous les 2 mois: dates et lieux me contacter svp

POUR UNE MEILLEURE QUALITE DE VIE N' ATTENDEZ PLUS

Bénéfiquement Vôtre

Frédérique



Mes compétences :

1996 Formation Universitaire Mediaquitaine