Je cherche un(e) tourneur ou un label pour être produit.

Après 3 albums de chansons originales, de clips qui vont avec, je cherche à passer à la prochaine étape.

Travailler avec des professionnels, évoluer, apprendre et être écouter.

Je fais absolument tout, tout seul.

De la composition à l'enregistrement et de l'écriture et des tournages des clips vidéos.

J'ai besoin de pros pour avancer et pour pouvoir faire du live.

J'ai bien sur des musiciens pour m'accompagner.



Influences: Nirvana, Pixies, Oasis, Neil Young.



Notre force: Avoir des chansons bien rock, simple, avec des mélodies et des refrains qui vous restent dans la tête dès la première écoute. Comme des comptines pour enfants mais en rock cette fois-ci.



Un exemple: http://www.youtube.com/watch?v=Cj8Li3B3tP4



chaîne youtube: http://www.youtube.com/user/SuperJeanart



Né à bobigny (93) en 1981, étant le seul durant mon enfance et adolescence à écouter du rock dans le quartier j'ai dû apprendre la guitare et le piano tout seul ne pouvant plus me permettre de simplement écouter mes groupes préférés ( nirvana,pixies,oasis,the velvet underground,the doors) Les cours de musiques étants trop cher pour ma famille nombreuse (8 enfants) je réussi en regardant un maximum de concerts en vidéo et surtout en comptant les doigts des mes musiciens preferés sur les cases de leurs guitares sur mes posters d'eux.



Mes compétences :

Auteur compositeur interprète

Peinture

Composition