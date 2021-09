Jean BAIKIOM

B.GOODS propose de la maintenance électroménager domestique et industrielle.

Une extension d'activité se met en place en 2010 avec l'intégration d'un associé ingénieur expert Chef de projet de notre bureau d'études pour ce projet du nom de HAKSYS.



Le projet HAKSYS est une activité de conception, fabrication et vente de solutions M2M et RFID, la télémétrie au service des entreprises.



Nous Proposons des solutions M2M capable d'envoyer via SMS des informations liées à des équipements ou installations tels les températures, pressions, Niveaux de remplissage de cuves ou containers.

se connectant très facilement à titre d'exemple à des photocopieurs professionnels afin de recevoir des informations pour l'optimisation du SAV remplacements des fournitures et analyses d'utilisations . . . études sur demande selon projets.



Mes compétences :

Solutions M2M et RFID

Conception fabrication télémetrie