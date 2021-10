Jean-Baptiste BÉNARD

Passionné par la technologie et les nouveautés depuis que je suis petit, c’est naturellement que mon côté geek a pris le dessus autant de manière personnelle, que professionnelle. Rajoutez un soupçon de curiosité à cela, c’est au fur et à mesure de mon parcours que j’ai fini par m’orienter dans le Web!



J’aime toucher à tous les domaines c’est comme cela qu’en l’espace de 10 ans, je suis passé de la vente d’instrument de musique à l’élaboration de site web et de stratégie digitale en passant par la mise en avant et la vente de grande marque d’électroménager.



Je suis impatient de voir ce que nous pourrions accomplir ensemble, contactez-moi !



Mes compétences :

Pack office

Musique

Informatique musicale

Nouvelles technologies

Adobe Dreamweaver CS6

eCRM

Adobe Illustrator CS6

Webmarketing

Adobe Photoshop CS6