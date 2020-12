Jean-Baptiste BERTHELOT

Technicien informatique systèmes et réseaux



- Gestion de parcs et infrastructures

- Supervision

- Diagnostic et résolution d'incidents



Compétences :

- infrastructure : Avaya / Nortel / Cisco / HP / Dell

- Exploitation : Windows (2003 - 2016) / Linux , Unix / VMware ESX / HyperV / PROXMOX

- Support

- assistance utilisateur

- maintenance

- déploiement ...



Mes compétences :

Informatique

Gestion de ressources informatique

Management

Windows server

Infrastructures informatiques

Administrateur réseaux

EyesOfNetwork

Linux

Debian