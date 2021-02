Jean-Baptiste FOUCHÉ

Mon profil:

Je prends en charge le développement d'activités industrielles high-tech:

* Identification des solutions technologiques et leur mise en oeuvre.

* Développement technique et commercial des produits et des affaires.



Mon moteur:

L'innovation, le challenge, et trouver les solutions.



Mes compétences:

* Projets:

Gestion de projets transverses de développement de produits et d'activités industrielles, dans leurs dimensions technique et commerciale.

Environnement international et multi-métiers.



* Technique:

Conception et développement de systèmes complexes intégrant optique, électronique, mécanique et informatique.

Industrialisation, mise en place de lignes de productions pilotes et qualification de produit.



* Marketing/affaires:

Relations clients, analyse de marché, veille concurrentielle, gestion d’une ligne de produit.



* Management:

Coordination et interface entre services. Encadrement d’équipes techniques.



Mes compétences :

Développement produit

Contrôle non destructif

Optique

Business development

Optronique

CND

Gestion de projet

Métrologie

Norme ISO 13485

EN 60601-1