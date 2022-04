Emmanuel SARRAGOZI

Après une expérience outre-manche dans le secteur des telecoms optique, j'ai rejoint l'industrie de la défense pour me concentrer sur des activités de R&D. Après deux années en bureau d'étude où j'ai travaillé sur des problématiques exclusivement d'optique et d'optronique, j'ai diversifié mon champ de compétences à travers des travaux plus généralistes menés sur des systèmes aussi variés que la robotique, les systèmes d'information et de communication, les systèmes de protection et d'agression. En 2009 un tournant dans ma carrière m'a fait rejoindre le monde du soutien logistique intégré d'abord sur des activités d'ingénierie du ravitaillement puis comme responsable de service d'ingénierie logistique. J'exerce aujourd'hui des responsabilités de chef de projet pour la maîtrise technique de véhicules militaires dans le domaine du soutien logistique.



Mes compétences :

Ingénierie Système

Optronique

SLI