Tcheng CÉDRIC

Ingénieur reconverti dans le secteur de la santé, je m'intéresse :

- aux problématiques liées à la perte d'autonomie (vieillissement ou handicap)

- aux restructurations hospitalières

- aux démarches novatrices en général



Actuellement directeur général de l'Association Delta 7 qui conduit :

- 4 centres d'accueil de jour en faveur des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer (Paris XVII, XVIII, XIX et Villejuif)

- 2 plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants (Paris Nord et Val-de-Marne, secteurs 6 et 7)

- un Programme d'innovations en Santé basé sur l'autonomie numérique



En outre, j'interviens comme Maître de Conférence associé à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne en Stratégie, Management et Financement Stratégique, dans le secteur de la santé. Je suis également responsable du Programme de Leadership de la Business School de l'Université : l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) Gustave Eiffel.



Mes compétences :

Autonomie

Cancérologie

Conseil

Innovation

Innovation management

Management

Médical

Nucléaire

Optique

Organisation

Restructuration

Santé

Stratégie