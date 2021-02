Veronique LEPICIER

En tant que Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs je dispose de compétences dans les domaines juridique, social et économique.



La fonction m'est confiée, requiert la capacité à créer une relation de confiance avec la personne que je suis chargée d'aider.



Dans le cadre de la profession je dois :



- Savoir évaluer la situation matérielle, familiale et sociale de la personne faisant l'objet de la mesure et de définir un projet d'intervention le cadre du mandat judiciaire.



- Veiller au respect des droits de la personne et à la satisfaction de ses besoins.



- Assurer la protection et la gestion de ses ressources et des biens de la personne.



- Rendre compte de l'exercice effectif des mesures à l'autorité judiciaire.



- Savoir communiquer et échanger avec les partenaires dans l'intérêt de la personne protégée.



- Savoir faire preuve de réactivité face à des situations d'agressivité et de conflit.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit

Droit civil

OpenOffice

Microsoft Office

Comptabilité

Droit du travail

Microsoft Excel

Microsoft Word

Gestion administrative

Encaissement

Gestion de caisse

Aisance relationelle

Caisse enregistreuse

Internet

Service à la personne

Droit social, droit civil, droit du travail

Réalisation expertise sociale

Open Office

Ciel Compta