Lionel LE LAY

Mes 25 années d’expérience dans l’informatique en Etablissement de Soins comme développeur, administrateur système, adjoint puis Responsable Informatique me permettent aujourd’hui de gérer un service informatique tant sur les plans budgétaires et administratifs que techniques et gestion applicative.



Sérieux, très investi dans mon travail, exigeant sur la qualité, rodé aux contacts avec les multiples professionnels de santé, je sais m’adapter aux situations les plus variées et acquérir les compétences nécessaires aux nouveaux besoins.



J’aime particulièrement me consacrer à l’exercice délicat qui consiste à fédérer et motiver les professionnels autour d’un projet commun.



En bref :

* Gestion Budgétaire



* Gestion Opérationnelle du SIH (matériel, réseau, logiciel, help desk, évolution, expert métier, prestataires)



* Administrateur Système (Win serveur – TSE – VmWare – CITRIX – Sécurité – Messagerie – Internet)



* Spécialiste AS400 (Administration – Exploitation – Support – Développement (RPG, CLP, QRY..))



* Gestion de Parc ( inventaire - évolution - Configuration – Licences)



* Administrateur Applications (administratives et médicales - versions – Support – Analyse de log – Suivis incidents)



* Intégration/mise en production des logiciels métier (Evaluation – Sélection – Intégration – Interfaces – Formations)



* Analyse de Données (Gestion BDD – Requêtes - Statistiques)



* Gestion des Relations Fournisseurs (Contrats – Appels d’offres – Hot-line – Encadrement prestataires)



** Spécialités **



* Problématiques Informatiques en établissement de soins (hôpital, Clinique...); connaissance des normes et règlementations B2, Noemie, T2A, RO/RC, HPRIM, PMSI, RH, Gestion économique, LABO, Dossier Patient, Gestion Electronique Document, réseau d'Imagerie Médicale (PACS)...



* Gestion technique et administrative de systèmes informatiques.



Mes compétences :

Santé privée à but lucratif

healthcare

GED