Jean-Baptiste GARCIN

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo,



Hello and welcome on my Viadeo profil. All the english transcriptions are below the French ones. Thanks.



Plurium technologies, basé à Atlanta, GA, opère sur 4 continents : US, Europe, Asie et Afrique et a pour leitmotiv de simplifier l'accès aux équipements IT et de télécom !



Nous sommes capables de vous proposer, en 48 à 72h, des équipements reconditionnés, et vérifiés par nos soins, ou neuf, vous permettant de disposer de solutions à moindres coûts. Nous sommes aussi à même de reprendre des éléments de votre parc.



N'hésitez pas à me contacter, via Viadeo ou via mes différentes coordonnées, pour que nous commencions à travailler ensemble.



A très vite,

Jean-Baptiste





Hello, and welcome on my Linkedin profil,



Plurium technologies, based in Atlanta, GA, is working on 4 continents: US, Europe, Asia and Africa. Our leitmotif is to simplify the access to IT and telecom equipment !



We are indeed able to get you, within 48 to 72 hours, pre-owned or refurbished, tested and verified by our experienced engineers, or new ones, at rates 50-90% below list price. We are also able to buy parts of your IT facilities.





If you have any question please feel free to contact me, via Viadeo or any of my contact adresses below, so then we can start to work together.



Thanks,

Jean-Baptiste