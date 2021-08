Jean-Baptiste GOUIN

Actuellement Manager HSE chantier en portage salarial pour Technip Energies, MOE sur le projet « Usine LFB » dArras, lun des plus important investissements français dans le secteur pharmaceutique et des biotechnologies.



Jai déjà travaillé sur des projets de construction de site Pharmaceutique, Agroalimentaire, Logistique et Tertiaire.



J'ai effectué des missions pour :

Technip Energie

LFB

Eiffage

Kingfisher



Joccupe dans mes missions des postes de :

Manager HSE

Chargé de consignation LO-TO

Coordinateur HSE

Référent commissioning