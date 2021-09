Jean Baptiste GOUIN

Expert de la transformation Digitale, j'ai fondé TalenCo pour accompagner les entreprises à chaque étape de leur transformation digitale :

- Découvrir le Digital et ses impacts

- Professionnaliser les métiers (Marketing, Communication, Relation Clients, RH...)

- Accompagner le management.



Nos 50 formateurs accompagnent les plus grandes entreprises françaises et internationales au travers de formations individuelles (Inter) et sur mesure (Intra), mais aussi de Conférences, Learning Trips, Digital Days, Séminaires, Coaching...



Dans un contexte ou le marché de la formation vit aussi sa révolution, la vocation de Talenco reste intacte : Ne laisser personne rater le virage du Digital.



Découvrez toutes nos solutions sur www.talenco.com

Contactez nous au 01 82 88 50 00



Mes compétences :

Commercial

Développement commercial

Formation

Learning developpement

Médias

Médias sociaux

Social learning

Web

Stratégie digitale