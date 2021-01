Guillaume GUENEGOU

Fort de mes 8 années d'activités dans le conseil et dans la formation professionnelle, j'ai décidé de changer d'orientation et me tourner vers de nouvelles responsabilités. Ainsi, j'ai rejoint il y a peu une PME du secteur de l'immobilier, localisée à Troyes.



Mes compétences en matière de management et de gestion des hommes et des femmes sont aujourd'hui des atouts précieux pour mes nouvelles fonctions. Je suis dorénavant amené à conseiller ma Direction dans l'élaboration du plan stratégique et les nouvelles orientations à donner à notre société, et à les mettre en œuvre sur le terrain avec les opérationnels.



Spécialisations : RH, Formation, GPEC, Référentiel emploi - compétences, Recrutement, Mobiité, Evaluation, Efficacité professionnelle, Ingénierie Pédagogique, Formation de formateurs, Tutorat, Intranet, e-rh, Gestion de projet, Management



Mes compétences :

Animation de formations

GPEC

Ingénierie pédagogique

Recrutement

Ressources humaines

Management

Réseaux sociaux

RH

Intranet

Conseil

Pédagogie

RSE

Formation