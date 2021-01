Jean-Baptiste GUIGNARD

J'ai occupé plusieurs postes au sein de la société Vertech', riche en technologie et riche en expériences possibles.



Mes 2 années passées à la direction technico-commerciale des clients américains, en étant basé à Indianapolis (USA), ont été pour moi une expérience intense et enrichissante.



A mon retour des USA, le travail m'a envoyé aux quatre coins du monde; Depuis 2013, la direction des opérations est synonyme d'intensité, challenges, et j'ai aussi la possibilité de continuer de voyager.



En résumé, j'ai aujourd'hui une riche expérience en gestion d'affaires internationales, et une bonne maitrise de la gestion d'équipes.



Je déménage à Lyon, et je transmets actuellement tous les dossiers à mon successeur.



Je suis donc disponible dès aujourd'hui pour intégrer une nouvelle structure.



