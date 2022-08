Jean Baptiste HERNIN

Bonjour,



Dans le cadre de rapprochement familial, je suis à l écoute d'opportunités dans le monde de la logistique et ou de l'informatique en Correze.



Fort de 5 ans d'expérience en logistique et de 12 ans dans l'informatique, je suis à la recherche d'un poste de préférence "terrain" mais reste ouvert à toute opportunité intéressante.



Je recherche avant tout une Entreprise avec laquelle nous pourrions avoir ensemble une vision à long terme.



N'hésitez pas a prendre contact pour de plus amples renseignements



Merci par avance.



Mes compétences :

Maintenance

Informatique

Linux

Gestion de stock

Préparation de commandes

Magasinier

Management

SMB

Logistique

Incoterm

Transport

Approvisionnement

Gestion d'équipe

Excel

Gestion de projet

Ordonnancement