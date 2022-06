Jean-Baptiste MAURY

Internet & Plus est une petite structure spécialisée dans l'accompagnement informatique des PME et TPE depuis 2005.



Elle est née de l'envie de vulgarisation de l'informatique, et de la volonté de rendre accessibles à TOUS, les services habituellement proposés aux grandes entreprises, avec une approche simple et des tarifs cohérents.



Je me suis spécialisé dans l'accompagnement des petites entreprises car, en faisant partie, je suis bien placé pour en comprendre les besoins, le moyens, les attentes.



Je propose des services au moins équivalents à mes propres attentes.. Et je suis difficile !



L'activité de jbMAURY.com - internet & Plus en quelques mots :



Création de sites internet vitrines, catalogues, ou Ecommerce

Sites packagés ou développements spécifiques.

Spécialiste en intégration JOOMLA, VirtueMart, K2, CM, Hikashop

Création de contenus.

Conseil en bureautique, systèmes et réseaux.

Assistance et dépannage

Installation et maintenance de réseaux



Mes compétences :

JOOMLA

site internet

Virtuemart

Windows server

réseaux

CSS