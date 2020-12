Jean Baptiste NIVEAU

Geckoon, cest en fait laboutissement de mes 12 annees en tant que Manager de Transition : le temps est venu pour moi de partager tout ce que jai appris.



Mes succès mais aussi mes échecs, car dans mon cas, léchec me fait grandir. Il moblige à prendre du recul, à me remettre en question pour essayer de comprendre pourquoi cela na pas fonctionné et comment faire mieux la prochaine fois.



Pendant toutes ces années, j'ai accompagne des entreprises de toutes tailles (de la startup jusquà des ETi avec 500 commerciaux).



Jai occupé diverses fonctions dans ces entreprises : Directeur Général, Directeur des Opérations, Directeur Digital ou Directeur Commercial & Marketing



Voici ce que jappelle mes « faits darmes »

- Monster : on est passé de 0 à 40 millions en 7 ans

- Kompass : à la demande de lactionnaire, on a totalement restructuré lentreprise pour quelle soit revendue

- A Vendre A Louer : idem, restructuration de lentreprise parce que PKM était en train de vendre son groupe (Price Minister devenu Rakuten)

- Welkeys : jai accompagné la fondatrice pour sa 1ère levée de fonds (700 K€)

- Finexkap : mise en place de toute lorganisation commerciale en vue de la levée de fonds (25M€)

- Profideo : création de la Direction Marketing et mis en place toute la stratégie de Génération de Leads

- Search Foresight : idem, création de la Direction Marketing et mise en place de la stratégie de génération de leads

etc



Aujourdhui, avec Geckoon, je continue daccompagner les dirigeants dentreprise dans le développement commercial de leur entreprise.



Je les aide à prendre du recul sur leur Business, à revoir et à optimiser leur stratégie, à crée de nouvelles offres, à trouver leur product market fit, à générer des leads, à mieux vendre, etc



Je continue de partager mon expérience à travers le Blog de Geckoon et je publie régulièrement des livres blancs (des vrais livres blancs, dans lesquels je partage vraiment mon expérience)



Je dis souvent à mes clients (et à mes enfants) que lexpérience ne sert à rien si elle nest pas partagée, alors dès que jai un peu de temps, je me pose, j'écris et je partage



Je ne suis pas un magicien, ni un gourou, mais humblement, jai un peu dexpérience, et si je peux vous accompagner dans votre business, je le ferai avec grand plaisir



A très vite



Jean Baptiste