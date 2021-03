Jean CHABOD

JOURNALISTE...

... depuis 17 ans. Je travaille à la pige sur des sujets RH, éducation, métiers, management, achats, numérique. Je suis passé par lÉtudiant (10 ans), la Lettre des Achats (10 ans), ainsi que par Ouest-France, Questions-Réponses, Art Tribal et Vibrations. La grande mosaïque de la vie de pigiste !



FORMATEUR...

... depuis 10 ans. Je suis certifié par la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP). Je forme des salariés via des organismes de formation (Beelink, Demos, SIC...) et des étudiants via des établissements de l'enseignement supérieur (Université de Nantes, Idrac business school, Iseg).

Mes spécialités sont : #Prendre la parole en public #Réussir ses écrits professionnels #Gagner en aisance relationnelle #Maîtriser les techniques journalistiques #Créer, développer et animer un réseau #Valoriser un patrimoine



ANIMATEUR...

... depuis 10 ans. J'ai animé les conférences et tables rondes des Salons de lÉtudiant (Nantes, Paris, Lyon, Marseille) de 2010 à 2019. J'ai également animé les conférences de plusieurs salons professionnels de la Porte de Versailles et du Palais des Congrès (Paris, jusqu'à 500 personnes), ainsi que celles du Web2day (Nantes) et du salon des Entrepreneurs (Nantes).



RÉDACTEUR...

En presse d'entreprise (B2B et B2C) et institutionnelle, j'assure le conseil éditorial et la création de contenus.



AUTEUR...

Surtout des guides !

- en 2017, Bien choisir son école d'art (éd. lÉtudiant)

- en 2015, Bien choisir sa prépa artistique (éd. lÉtudiant)

- en 2012, Mobilités 2030, pensons l'avenir (éd. du Gart)

- en 2007, Guide de la Pige (éd. Entrecom)

- en 2003, Guide de l'art tribal en Europe (éd. D.) www.editionsd.com/guide.html

- 2005-2011, audioguides officiels de grands musées européens : Louvre, Orangerie, centre Pompidou, musée Hergé, musée des beaux-arts de Bruxelles, etc.