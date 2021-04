Céline BERGER PETIOT

Www.recreaction.org

RécréAction développe des actions de communication innovantes combinant efficacité professionnelle et attractivité. Avec des solutions personnalisées, sources d’inspiration propices à l'échange et à la réflexion pour entraîner et fédérer vos équipes, vos publics...



UNE METHODE RIGOUREUSE pour des changements positifs durables.

UN ESPRIT CREATIF pour rendre acteur du changement.

DES VALEURS HUMAINES pour impliquer et motiver.



Dernières Réalisations...

• VIVA TECHNOLOGY 2017: Lauréat d'un challenge de la Région Ile de France

Transformer et maximiser l'expérience des touristes dans les filles d'attente aux musées



• JEU "Le Grand Défi" - Comment s'initier au pilotage d'une entreprise?

Donner du sens, partager la stratégie pour transformer la vision des collaborateurs.

Bricomarché



• JEU "Culture Prev" - La performance par la prévention des risques

Prendre conscience des facteurs humains pour redevenir maître de sa santé - sécurité

En partenariat avec Ayming ( ex Alma consulting Groupe)



• "Journey to Success" Tool Kit pour les écoles

Développer la confiance des enfants, leurs facultés à mieux communiquer, savoir interagir et faire les bons choix.

En partenariat avec Dave Cordle - career coach



• JEU D'ENTREPRISE pour réduire les conflits

Changer la vision et l'état d'esprit pour retrouver du bien-être et gagner en performance.

En partenariat avec Christine Duchêne - coach consultante



