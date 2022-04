Céline BERGER

Docteur en biologie écotoxicologie, je suit actuellement une formation en management de l'environnement (mastère spécialisé INSA Lyon).

Je suis à la recherche d'un stage (entre avril et octobre prochain) dans les domaines du conseil, de l'expertise en environnement et de l'industrie.

En tant qu'écotoxicologue, je désire conserver (au moins en partie) cette compétence et orienter ce stage vers de l'étude d'impacts.

Je pense entre autre pouvoir apporter mon savoir faire concernant la mise en oeuvre de la directive européenne REACH, aux études d'impacts sur l'environnement dans les secteurs faisant appel à la santé, aux phytosanitaires (avec les autorisations de mise sur le marché)...

J'oublie certainement beaucoup de possibilités !

Si vous avez des conseils, des recommandations ou même des propositions de stage n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Biotechnologie

Conseil

Eau

Écologie

Environnement

Étude d'impact

Expertise

Management

Management de l'environnement

Microbiologie

REACH