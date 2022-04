"jeune homme" de 44 ans, manager et membre du comité de direction, engagé,généreux, observateur,organisateur, responsabilisant et autonome.

Je souhaite aujourd'hui évoluer vers un poste de direction et accompagner dans la performance une entreprise qui partagera et alimentera mes valeurs professionnelles et personnelles.



Mes compétences :

Commerçant

Généreux

Engagé

Responsabilisant

Autonome

Analogique