Gérant de l'entreprise JULIOT Les Essarts en Bocage

Avec mon équipe de techniciens spécialisés et qualifiés, nous réalisons :

_des installations électriques pour des bâtiments industriels et tertiaires en courants forts et courants faibles (Électricité Tertiaire et Industrielle)

_l'étude, le développement, la programmation et la mise en oeuvre sur site d'automatismes (Automatisme et Informatique Industrielle).