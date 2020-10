Jean-Charles MARTIN

Fort de plusieurs années d'expérience en qualité de Directeur Administratif et Financier, j'ai une solide expertise acquise au sein de PME dans un contexte international de groupe.



Mes compétences couvrent aussi bien la comptabilité et les finances que ladministration générale et les ressources humaines m'assurant ainsi une polyvalence totale et une vision globale de l'entreprise.



Si jai un rôle de conseil auprès de la Direction dans la vision et lélaboration des décisions stratégiques, jai aussi des responsabilités opérationnelles qui mont conduit à structurer les services placés sous ma responsabilité et à mettre en place les outils de gestion nécessaires au pilotage de l'entreprise et aux évolutions de structure.



Mes actions ont contribué au développement de lactivité et du chiffre daffaires ainsi quà laugmentation des marges.

Elles ont aussi permis daméliorer la rapidité et la fiabilité de la consolidation des informations financières et d'optimiser les ressources tout en préservant une harmonie des méthodes de travail.



Mes compétences :

Droit fiscal

Droit social

Comptabilité approfondie

US GAAP

Audit interne

Audit externe

Audit financier

Gestion des achats

Transmission d'entreprise

Négociation achats

Fusion Acquisition

Management de transition

Droit du travail

Droit des sociétés

Liasse fiscale