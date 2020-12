Jean-Christian PERONA

Marié, deux enfants.

Habite Marignane (Capitale de l'hélicoptère)



Après des études de biologie (Maîtrise), je me suis reconverti dans l'informatique (DESS double compétence) et depuis 1998 j'exerce dans ce secteur au sein de sociétés de service.



Mon expérience s'est réalisée surtout dans les centres informatiques des caisses d'Epargne, qui au fil du temps ont pris les noms de CTR CE, communauté Arpège, GIE Arpège, GCE TECH et GCE Business etc...

J'y ai acquis une compétence particulière dans le "désionnel" bancaire et actuellement je travaille sur leur partie assurance.

Ces différentes missions (+ de 10 ans) m'ont permis d'acquérir de solide compétence technique sur deux mondes informatiques distincts que sont les grands systèmes IBM et le monde Unix - Oracle, ainsi qu'une très bonne connaissance des différents domaines fonctionnels du secteur bancaire, des différents intervenants et groupes de travail que nous rencontrons dans la mise en place de grands projets nationaux.

On peut dire, que j'ai pu travailler sur l'ensemble des parties qui constituent le cycle de vie du progiciel.



Août 2013, j'intègre la société Monext en tant que responsable d'application, une nouvelle époque commence........



Mes compétences :

Mvs

Décisionnel

Sql

Rigoureux

Customer Information Control System

Technique