Jean-Christian VIZZI

En reconversion professionnelle, j’ai choisi de m’orienter vers le secteur des technologies d’information. Je m’intéresse notamment au mouvement devops, à la cybersécurité, aux systèmes et aux réseaux. Je suis actuellement en recherche active d'un poste de technicien systèmes et réseaux. Mon objectif est de travailler en cybersécurité.



Curieux par nature, j'apprécie de me confronter à la nouveauté et de participer à une création collective. Je suis rompu au travail d'équipe puisque j'ai développé cette compétence dans différents secteurs d'activité tant comme chef d'équipe que collaborateur.



Mes compétences :

Paramétrer : rip, ospf, eigrp, ...

Windows PowerShell

Mettre en place un serveur Apache et une BDD

Installer le matériel

Tester un réseau sur Cisco Packet Tracer

Mettre en place un OS et des logiciels

Effectuer des mises à jour et des paramétrages

CSS 3

Calculer les adressages IPv4

Slim

Django

Installer un serveur distant

JavaScript

Bootstrap

MySQL

Initiation à Java

AngularJS

Etudier la faisabilité technique en fonction des b

PHP

HTML 5

Animer la production, écrire et mettre en oeuvre u

JQuery

Construire, diriger et gérer une équipe ou un serv

Utiliser les outils Microsoft Office (Windows, Wor

Virtualiser des systèmes (VMware, Hyper-V, Virtual

GNU/Linux

Initier à l'utilisation d'I.C.S.

Python

Travailler selon la méthode Scrum (sensibilisation

Laravel

Git