Jean-Christophe Boujon - Dirigeant d'Arctique Studio, créatif indépendant depuis 1986,

FREELANCE au service des entreprises et des agences.



Producteur et Réalisateur multimédia, Motion Designer 2D/3D.

Scénographe événementiel.

Découvrez mon showreel : https://vimeo.com/channels/608971



Événementiel et publicité.

Animation : Jingles, vidéos institutionnelles, clips publicitaires, vidéo mapping.



Conception et design graphique 2D/3D print web & motion, scénographie.

Communication d'entreprises, identités visuelles, conception-rédaction,

illustration, photographie, retouche.

Tournage vidéo : Réalisation, gestion équipe de production et post-production, drone.

Motion design, images 3D, animation 2D/3D, trucages, SFX.



Président du Réseau de l'image Ile-de-France

Trésorier adjoint Artaga - Association de gestion agréée des artistes



Points forts :

- Conception et direction de projets en communication visuelle.

- Prise de brief client, rédaction, présentation de reco, debriefing.

- Étude de projet, devis, facturation, suivi de clientèle.

- Producteur et réalisateur audiovisuel et multimédia.

- Motion designer, animation 2D, animation 3D, Illustration 3D, rough, storyboard depuis 2005.

- Scénographe événementiel depuis 2014.

- Maîtrise du compositing, retouche photographique HD,

- Création graphique, logotype, typographie, charte graphique depuis 1984.

- Maîtrise de la chaîne graphique, PAO, impression, fabrication.

- Photographe et vidéaste depuis 1984.

- Maîtrise de nombreux logiciels de création depuis 1986.

- Maîtrise de l'illustration musicale et sonore, guitariste.



Formateur en création numérique de 1992 à 2006, + de 100 stagiaires.



ARCTIQUE Studio - http://www.arctique.fr



Mes compétences :

After effects

Compositing

3D

Cinema 4D

Communication visuelle

Motion design

Directeur artistique

Print

Réalisation audiovisuelle

Design graphique