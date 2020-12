Jean-Christophe BUDZIK

Animer et gérer une équipe logistique (Réceptionnaire-magasinier, Assistant Logistique, Menuisier).



Optimiser et fiabiliser la gestion des stocks tout en garantissant la disponibilité des produits pour les clients.



Etre le garant avec l'équipe back office de l'ensemble des activités logistiques : approvisionnement, contrôle et réception de la marchandise, rangement et sorties de marchandises.



Veiller à la planification et à l'organisation des commandes des clients (livraison, disponibilité des produits) et surveiller la gestion du SAV et des éventuels litiges.



Etre le garant de l'accueil et de la satisfaction des clients, et optimiser le service rendu par l'équipe logistique dans la zone de retrait de marchandises.



Etre le garant du respect des règles de sécurité, du matériel de manutention et de stockage.