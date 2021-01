Jean-Christophe DAVOUST

En l'espace de 20 ans d'expérience, j'ai eu le plaisir de travailler d'abord dans le développement logiciel GSM GPRS (couche physique) au sein de Philips Consumer Communication, puis de gérer la sous-traitance de tout le software modem entre Philips Semi-conducteur et Cellon. Enfin j'ai rejoint l'équipe "mainstream" de Wiz4Com pour participer à la création d'une nouvelle plateforme logicielle basée sur un Framework ELIPS (linux embarqué): développement C++, MMI, gestion de la sous-traitance en Indes et intégration ont été mes principales activités. J'ai ensuite travaillé 5 ans comme chef de projet "pilotage du fonctionnement en production des SI MMA": mise en place de nouveaux processus de maintenance appuyés sur les bonnes pratiques ITIL, mise en place d'une convention de service avec la maîtrise d'ouvrage, animation des instances (pilotage de la maintenance, qualité de fonctionnement) et suivi budgétaire. Pendant 2 ans, j'ai pris en charge l'organisation de l'activité de l'équipe (renfort de la continuité du service, suivi individuels, animation des réunions d'équipe, support sur les outils de l'équipe...). En 2014, j'ai mis en place et animé une communauté des Pilotes d'Engagement du fonctionnement, mis en place des indicateurs, et des tableaux de bord, et déployé la démarche OLA dans les équipes de "Production". Puis, pendant 2 ans 2015, j'ai été en charge du projet "Service de Reporting" au sein de l'équipe Qualité de la Direction Informatique. Je suis actuellement sur une mission de support au pilotage du projet ITSM (projet majeur de la direction informatique Covea).



Mes compétences :

ITIL

GPRS

C

C++

WINDOWS

GSM

ARM

UNIX

Eclipse

Visual basic

Delphi

SQL

SAS Enterprise Guide