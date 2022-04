Gilles RONDARD

Après 13ans dans le développement électronique et logiciel des téléphones Philips, puis Samsung et les plateformes Linux-Android, j'ai décidé de changer de domaine pour coller à mes aspirations écologiques.



Le bâtiment étant l'un des principaux consommateurs d'énergie, j'ai choisi de faire une formation de chargé d'affaires en thermique du bâtiment.



Je travaille maintenant dans le bureau d'étude thermique "M3e" à la Suze/Sarthe qui a 2 activités principales:



- Les tests de perméabilité à l'air des bâtiments, principalement pour la labellisation BBC Effinergie et à l'avenir pour tous les bâtiments avec l'entrée en vigueur progressive de la Réglementation Thermique 2012.



- Les audits thermiques et énergétiques en vue de rénovation thermique, à l'aide d'outils comme:

* Une caméra thermique haute définition

* La suite logicielle réglementaire Perrenoud

* Le logiciel de Simulation Thermique Dynamique Pléiade+Comfie d'Izuba énergie.



Les audits se décomposent en 2 étapes :

* Un état initial du bâtiment

* Un programme de travaux pour réduire la consommation en énergie, en CO2 et en €, tout en conservant un bon confort d'hiver et d'été.



Mes compétences :

Simulation thermique dynamique

Thermique

Chef de projet

Chargé d'affaire

Bâtiment