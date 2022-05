Pierre-François CHEVALLIER

AROH GROUPE est une entreprise spécialisée dans le recrutement de profils non cadres, cadres et dirigeants en France et à l’étranger.

Notre volonté d’apporter une prestation sur-mesure aux entreprises nous a conduit à scinder notre activité en 2 marques à l’identité forte.



AROH CONSEIL, marque dédiée au recrutement par « approche directe ».



AURA SEARCH, marque dédiée au recrutement « global sourcing ».



4 implantations : Paris, Tours, Le Mans, Bordeaux.



www.arohgroupe.com



Mes compétences :

Approche directe

Accompagnement

Management

Ressources humaines