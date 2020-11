Jean-Christophe DÉSIRE

Directeur des Systèmes d'Information (DSI) expérimenté

Gestion de budget informatique jusqu'à 6M€ et d'équipe jusqu'à 60 collaborateurs (45 internes + 15 prestataires) répartis sur 4 pays (Grande-Bretagne, France, Espagne, Inde).



Principales réalisations :

- Transformation de la DSI en un véritable service client à destination des utilisateurs internes, basé sur la norme et bonnes pratiques ITIL, CobiT, et Prince2

- Réorganisation de la direction afin de créer de nouveau profils de type chefs de projet assistance à maîtrise d'ouvrage, PMO, Responsable données, et externalisation d'une partie des développements en offshore (Inde)

- Définition d'un schéma directeur informatique pluriannuel aligné avec la stratégie d'entreprise afin de renforcer la collaboration (contruction d'un réseau sécurisé de plus de 25 sites dans le monde), la sécurité (plan de reprise d'activité, datacenter européen), et les applications groupe globales (de CMS web, au CRM, en passant par l'ERP, et la Finance), soit développées sur mesure ou via l'intégration de progiciels du marché.

- Gestion d'un cadre de gouvernance des Systèmes d'Information à plusieurs niveaux de l'entreprise



Spécialités :

B2B et Services aux entreprises, E-commerce et distribution, formation professionnelle, industrie du cinéma



Mes compétences :

Prince2

CobiT V5

ITILV3 2011

CMMI for Development