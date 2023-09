Jean-Christophe GIROUARD

Plus de 15 ans d'expérience en management de la qualité , gestion de projets/ développement de nouveaux produits et amélioration continue des processus industriels



Très bonne connaissance du secteur automobile, production grande série.



Expérience internationale incluant des missions professionnelles de longue durée en Angleterre et Espagne ; ainsi qu'un travail au quotidien avec les US, Mexique, Chine, Japon et Afrique du Sud



A la tête de la Direction Technique et Projets du Groupe Tenesol depuis 2009 puis de l'activité EPC et O&M de SunPower pour la région EMEA APAC depuis 2012.



Mes compétences :

Automobile

Management

Photovoltaïque

Qualité