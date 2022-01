Jean-Christophe IMBERT

Actuellement Directeur de Production, je conçois, développe et mets en place les solutions structurantes pour l'industrialisation, l'amélioration continue des méthodes et process, le suivi et le monitoring des indicateurs opérationnels.

En tant que Directeur R&D, jai géré les activités administratives et techniques liées à la Recherche : appel à projets, dossiers CIR. Jai dirigé et coordonné les équipes de développement de nos solutions logicielles et les équipes Data Scientists. Jai également coordonné des projets de partenariat industriel.