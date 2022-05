Olivier MARCHAIS

PRINCIPALES MISSIONS ET COMPETENCES



Gestion de Projet & Management

- Politique produit, gestion de catalogue

- Rédaction documentation technique (cahier des charges, spécifications, plans de validation et de qualification, procédures d’essais…) français et anglais

- Recherche et pilotage de fournisseurs et sous-traitants

- Planification des tâches, encadrement, synthèse de reporting, présentations orales

- Support et assistance technique, formation utilisateurs

- Responsable implantation de laboratoires : Ergonomie, sécurité, définition et dimensionnement des servitudes (eau, gaz, électricité, réseau)

planification et organisation des déménagements (coordination)



Maintenance, Suivi & Qualité

- Gestion de configuration, mise à jour et cohérence de bases de données industrielles

- Suivi équipemental : vérifications périodiques, étalonnages, gestion de parc (GMAO)

- Validation aptitude de mesure des moyens de recette (répétabilité et reproductilibilité)

- Mise en place d’un suivi qualité (MSP, fiches suiveuses) et d’un archivage des documents et fichiers de configuration

- Mise en place process de Maintenance préventive et curative (diagnostique, gestion de stock)

- Rédaction de modes opératoires, plans de Maintenance, procédures d'intervention

- Exploration, veille technologique (nouveau matériel de mesure)

- Responsable Sécurité Laser : mise aux normes des équipements et laboratoires



Intégration, Validation & Qualification

- Organisation des tâches d’intégration, coordination des équipes métier (BE mécanique, électronique, Optique, Informatique, Montage)

- Mise en place du Dossier de Justification de la Définition, et du Plan de validation des sous-ensembles et prototypes

- Rédaction du Plan de Qualification, planification, organisation et suivi des essais, rédaction du Rapport de Qualification



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Chef de projet

Documentation

Documentation technique

Electronique

Expert

Expert technique

Formation

Infrarouge

Maintenance

Maîtrise d'ouvrage

optronique

Responsable produit

Semiconducteur

Support

support technique

Technique

Test

thermique