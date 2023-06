Jean-Christophe JAGOT

Homme de terrain et de contact, de la Direction d'un site industriel au poste de Directeur Qualité Division, le management m'a donné tout au long de ma carrière, le goût du challenge, du dynamisme tout en étant concentré sur le développement et l'épanouissement de mes collaborateurs. La culture du changement, le pilotage par les résultats et l'amélioration continue, la mise en place d'une communication interne interactive et à la portée de tous, sont autant d'outils que j'ai pu acquérir et déployer à la fois en local mais aussi à l'international....



Mes compétences :

Management équipes pluridisciplinaire,

définition et mise en place stratégie industrielle

Gestion de la relation client

Gestion d'un P&L