Jean-Christophe LAY

Directeur de mon agence de communication :

Après mes études en Techniques de commercialisation avec une spécialité en marketing, il me semblait difficile d'intégrer une agence qui corresponde à mes attentes dans les Alpes Maritimes. Après une période de chômage, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure et de créer ma propre entreprise.

Aujourd'hui, mon activité prend son envole ! J'ai un réseau solide et un associé infographiste de grand talent !

Si vous désirez, mieux cerner mon activité rendez-vous sur mon site internet : http://www.cannes-conseils.com



Mieux me connaitre :

Déterminer, à l'écoute et passionner par les nouvelles technologies, j'ai plus d'une corde à mon arc pour apporter un plus à une entreprise.

Mes compétences sont multiples, j'aime aller au fond des choses et comprendre ce que je fais.

J'apprends et sais m'adapter à un nouvel environnement.

J'adore la polyvalence des tâches dans un poste, cela permet de ne pas tomber dans la monotonie du travail.



Mes compétences :

Communication

Reporting

Développement web

Informatique

Formation

Logistique

Personal Home Page

Microsoft Office

Macromedia Dreamweaver

FTP

Adobe Photoshop