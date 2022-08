Jean-Christophe RIBEROLLES

Homme d’action, passionné par mon métier j’ai une expérience de près de 15 ans dans le domaine Technique et Commercial, ainsi qu’une parfaite connaissance du tissu économique et le réseau local.

Doté d’un fort tempérament commercial qui me permet construire et déployer un plan d'action stratégique pour répondre aux attentes client en terme de qualité, de rapidité et de technicité.

Je sais communiquer avec des interlocuteurs de haut niveau, je connais les rouages de l’entreprise pour mieux adapter les équipes aux clients.



J’ai aussi à cœur de développer des qualités de gestionnaire dans un objectif de profitabilité et d'engager un plan d'action ambitieux pour mes clients en fonction de la politique définie par l'entreprise.

Je fais également preuve d’écoute et d'analyse afin de synthétiser efficacement leurs besoins.



Ma culture technique me permet d'intégrer des problématiques globales.

Entreprenant, réactif et rigoureux, mes différentes expériences commerciales, dont une création d’entreprise, m’ont conduit à gérer des affaires complexes en cycle moyen et long, maintenir et appliquer des veilles réglementaires, manager et de développer des portefeuilles prospects et clients.



Mon exigence du résultat au service de mes clients m’a également conduit à anticiper et orienté une prospection auprès d’architectes, de Bureaux d’études, d’économistes, d’institutionnels et de professionnels du bâtiment.

Entreprenant, autonome et persévérant, doté d’une forte capacité relationnelle qui me permet de m'adapter à des interlocuteurs de haut niveau, j’ai le goût du challenge.



La maîtrise des responsabilités confiées et mon investissement personnel ont consolidé mon sens de la négociation, de la qualité et ma capacité d'autonomie.



De plus mon passage dans des structures de vente variées m’a amené à rencontrer des personnes d'horizons divers et à développer mon écoute, ainsi que ma volonté de dépassement de moi-même.