Jean-Christophe RIESS

Marié, Père de 4 enfants, j'exerce depuis plus de 25 ans dans le domaine de la finance,

diplôme MBA Finance du New York Institute of Technology - School of Management de NY City campus de Manhattan, j'ai exerce au sein de la Banque HSBC, 3e Groupe Bancaire Mondial présent dans 88 pays et avec 100 millions de clients dans le monde et plus précisément a Hong Kong pendant 14 ans les postes de Trader en salle des marches, Manager Front Office Risk, puis Project Management Officer au sein de la Banque d'investissement et de Marches (Global Banking and Markets GBM) HSBC.



Depuis 2010, j'exerce en tant qu'expert Senior Indépendant et conseille plus de 800 clients avec plus de 25M d'euros d'actifs gérés par mes partenaires bancaires, institutionnels, plateformes de Trade...



Expert indépendant pour une clientèle privée, particuliers, gestion de patrimoine, financements, conseil en entreprises en investissement et sur les marches Forex, Crypto-Actifs, OPCVM, Warrants, Turbo, certificats, matières premières, CFD, ETF, Trackers.



