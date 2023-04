Jean-Claude BOILLOZ

Directeur veille des objets connectés. Jaccompagne sur les domaines techniques, stratégiques et marketing les équipes qui ont en charge lanticipation, la sélection et le lancement de terminaux.

Je parcours les technologies de linformation depuis plus de 40 ans. Ayant toujours été à lavant-garde, jai eu lopportunité de plonger dans la majorité des révolutions et d'y développer compétences et expertises multiples. Ma première partie de carrière ma permis de maitriser les technologies logicielles et matérielles, la connectivité et Internet, le management de projets, le management, puis linnovation. Par la suite, jai pris des responsabilités en matière de qualité, dingénierie télécoms et de business. Y compris en environnement international.

Aujourdhui, je produis et suis consulté pour nombre de publications, notes et avis de tous niveaux, sur des sujets variés. Plusieurs personnes apprécient mes savoir-faire et savoir-être, notamment ma vision atypique, ma connaissance des marchés, produits, innovations et technologies, mon approche humaniste.

En dehors du monde professionnel, jai pu développer plusieurs centres dintérêts et contribuer à diverses activités, comme la photo ou certaines causes.