Jean-Claude BOUGES

Arkao est la réunion de designers et ingénieurs,

nous vous conseillons dans vos choix stratégiques présents et futurs

et vous aidons à optimiser votre démarche pour progresser dans la durée.Validés par notre réseau engineering et éco-conception, nos projets prennent

forme en vous garantissant la faisabilité économique et industrielle.

L'objectif est de vous offrir des solutions concrètes et pertinentes afin

d'obtenir les meilleurs résultats.En complèment de notre suivi de réalisation, nous intégrons un pôle

communication, vous assurant de notre engagement et vous aidons à définir

votre approche marketing pour que votre nouveau produit obtienne la

meilleure réussite.Notre agence se veut une réponse créative aux enjeux industriels afin de

pénétrer de nouveaux marchés et de développer les existants.







JC.BOUGES-Professeur de Design Ecole Supèrieure des Beaux Arts de Toulouse pendant une vingtaine dannées.



En 1992-93-94 enseigne Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse en Masters MITT (Management à l'Innovation et Transferts Technologiques) sous la direction de Mme.TUDO

Crée son agence design produit en 1981.

Réalise des projets en design industriel dans différents domaines : mobilier urbain, medical, luminaire, produits scientifiques....



https://www.arkao.fr





Mes compétences :

Design

Graphisme

Création

Internet

Analyse

Analyse de la valeur

Ingénierie