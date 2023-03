Jean-Claude CARRA

Technicien en contrôle fiscal, ancien Inspecteur Principal des impôts, j'ai une bonne connaissance de ladministration fiscale pour avoir travaillé dans ses différents services pendant plus de 25 ans :



vérificateur à la Direction des vérifications nationales et internationales,

vérificateur en brigades régionales,

vérificateur départemental.

gestionnaire.

Chef de brigade de contrôle fiscal

plusieurs années en charge des services du cadastre



Diplôme détudes comptables supérieur, certificat juridique et fiscal du diplôme dexpert comptable. Licence sciences économiques, option gestion, université de Bourgogne, Dijon.



Après avoir quitté l'administration fiscale en 2004 pour exercer des fonctions électives (maire), en 2012, j'ai décidé d'ajouter à mes activités celle de consultant fiscal, spécialisé dans le contrôle fiscal.



J'interviens à ce titre à tous les stades du contrôle, qu'il soit sur pièce ou sur place, y compris au stade du recouvrement et du contentieux, dans le respect de l'activité de consultant



toutes explications et contacts sur mon site: https://consultantfiscal.fr