Jean Claude DESWARTE

Je suis un jeune retraité passionné de musique depuis

toujours . je suis en autre le compositeur de la comédie musicale eden city : http://www.comediemusicale-edencity.com





"Eden City" : de l'enfer au paradis



"Eden City" est avant tout un message destiné aux jeunes. Les sujets qu'elle aborde sont

d'actualités. On y retrouve le sida, la drogue, la délinquance, le chômage et aussi la famille, l'amitié, l'amour et la vie.



4 roles féminins

2 roles masculins

27 chansons en 2 actes





je recherche de l ' aide pour faire connaitre ce projet.Spectacle inédit ! Mon ami talwinski alban

vient de déterminer les nouveaux arrangements .Il

reste a enregistrer les voix en studio avant de commercialiser .Tout est pret ! Il ne me manque qu ' un coup de pouce .Je dispose des pistes wav de l ' arrangements pour remix après prise de voix si nécessaire .



c ' est pour cette raison que je me suis inscris sur VIADEO



Mes compétences :

Musique