Jean-Claude FEBVRE

La plus grande partie de ma carrière s'est passée dans la fonction Ressources Humaines, au sein de laquelle je suis devenu spécialiste de la Gestion des Temps et Activités.



J'ai plusieurs expériences :

- de la mise en place de systèmes de gestion, en multi sites et sociétés, et de la gestion de plusieurs conventions collectives,

- de l'intégration de sociétés donc de systèmes de gestion, de cultures d'entreprises et de réglementaires différents.



Spécialités :

Analyse des offres des éditeurs de logiciels GTA

Rédaction du cahier des charges

Préparation de la base de données et maintenance

Paramétrage GTA (et contrôle d'accès)

Formation des utilisateurs GTA (et contrôle d'accès)

Gestion des interfaces paye, génération de fichiers pour interfaces

Supervision de la gestion



Mon objectif : après des expériences significatives en GTA, je souhaite accompagner le changement à travers la mise en place d'un outil de gestion.



Mes compétences :

Pédagogie

Organisation