Jean-Claude GERVAIS

Humaniste et écologue ont toujours été les règles de conduite dans mon engagement associatif, syndical et professionnel.

Officier de l'Ordre National du Mérite pour mes activités d'

Ancien Vice Président National d'une Confédération Syndicale

Administrateur d'une association d'aide aux enfants malades

Cadre Supérieur Honoraire

Ancien Maire-Adjoint aux Finances et Conseiller Municipal de 2001à 2020

Ancien Vice-Président aux Finances de la Communauté de Communes de Villers-Cotterêts Forêt de Retz

Conseiller Communautaire CCVCFR et RETZ en Valois jusqu'en 2020

Membre du Conseil d'Administration du CCAS de Villers-Cotterêts de 2001 à 2014 et 2019/2020

Personnalité qualifiée du Conseil d'Administration du Collège Max Dussuchal 1998-2009

Personnalité qualifiée du Conseil d'Administration du Collège François Ier 2012-2018

Membre du Lions Club de Villers-Cotterêts depuis 1990

Secrétaire du Club 1992/1993

1er Vice Président 1996/1997

Président du Lions Club de Villers-Cotterêts 1997/1998

Président Lions Club de la Zone 61 1998/1999 et 1999/2000

1er Vice Président 2010/2011

Président du Club 2011/2012

Secrétaire du Club 2012/2013

Secrétaire du Club 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Président des Effectifs de Club 2015/2016 et 2016/2017

Trésorier du Lions Club de Villers-Cotterêts 2021 ...

Compagnon de Melvin Jones 2014

Guide Composteur depuis 2010

Ambassadeur du Jardinage au Naturel

Trésorier puis Vice-Président des Jardiniers de Retz

Vice-Président de l'Association Régionale Enfants Cancers Santé Oise Aisne depuis 2010

Coordinateur de Club de la Fondation du Lions Club International (LCIF)

Trésorier de l'Unité Locale de la Croix Rouge Française 2017

Membre du Réseau d'observateurs éco-volontaires Vigie-Pollens, permettant d'apporter des données locales d'émissions de pollens d'arbres allergisants, et ainsi de pouvoir alerter sur leurs impacts sur la santé.

Vigie-Pollens permet de disposer d'une part d'informations sur les rythmes saisonniers des arbres, pour les espèces les plus allergisantes de la région Hauts-de-France, et notamment sur leur période de pollinisation.

Administrateur et Trésorier Dal et Webmaster de l'Ordre National du Mérite Aisne

Administrateur et Trésorier Adjoint de l'Association Nationale des Retraités Aisne



Mes compétences :

